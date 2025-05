Ufficiale Il Piacenza concretizza il grande ritorno. Franzini nuovamente sulla panchina emiliana

La notizia era nell'aria da tempo, dopo la stagione non positiva vissuta questo anno il Piacenza stava valutando il ritorno di Arnaldo Franzini in panchina, con il tecnico reduce dall'esperienza in Serie C con il Lumezzane, interrottasi lo scorso 24 marzo, quando in Lombardia è arrivato mister Paci. E quello che fino a qualche mese fa sembrava magari solo un sogno, ora diventa realtà, perché Franzini torna davvero sulla panchina biancorossa, con il suo storico vice Andrea Lussardi.

A darne l'annuncio ufficiale, la stessa società emiliana, attraverso il comunicato che di seguito riportiamo integralmente:

"Il Piacenza Calcio è lieto di comunicare di avere affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra ad Arnaldo Franzini, il quale sarà assistito dal vice allenatore Andrea Lussardi.

Ad Arnaldo Franzini, oltre 200 panchine in biancorosso tra il 2015 e il 2020, sono legati molti dei ricordi più dolci della storia recente del club come la vittoria del Campionato di Serie D nel 2016 condita dal record di punti conquistati.

La Società, nel rivolgere un caloroso bentornato ad Arnaldo e Andrea, informa che i nomi dei membri dello staff tecnico saranno comunicati in seguito".

E sempre la società, comunica che la conferenza stampa di presentazione del tecnico si terrà quest0oggi alle ore 18:00 presso la sala stampa 'Gianluca Perdoni' dello stadio 'Garilli'.