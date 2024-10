Ufficiale Lumezzane, rinnovo fino al giugno 2026 per Anthony Taugourdeau

Il Lumezzane FC è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale del calciatore Anthony Taugourdeau con prolungamento al 30 giugno 2026.

Il centrocampista, classe ’89 natio di Marsiglia, alla seconda stagione in rossoblù è da subito diventato elemento imprescindibile sia sul terreno di gioco che al di fuori per tutta la squadra. Ventinove le presenze nella passata stagione corredate da tre reti ed un assist, stagione conclusa come miglior intercettatole della serie C. Nel campionato in corso è sceso in campo in tutte le gare di campionato, mettendo a referto la rete della vittoria sul campo della Triestina con un gran tiro dalla distanza ed è stato votato dai tifosi miglior rossoblù del mese di settembre. Contro la Union Clodiense ha raggiunto la 350° presenza da professionista.

“Vestire questa maglia mi ha fatto tornare la voglia di giocare a calcio dopo due annate difficili, – commenta Anthony Taugourdeau – sono felice di poter prolungare il legame con questa società che sta crescendo sempre più e che ha l’ambizione e la mentalità vincente nel suo dna. Se nello scorso campionato siamo stati una sorpresa ottenendo la qualificazione da neo promossa nei playoff, in questa stagione vogliamo confermarci e lavoriamo dal primo giorno con un grande entusiasmo. Personalmente sono felice del rendimento che ho raggiunto in questo anno e mezzo al Lumezzane, ma non mi accontento, c’è tanto su cui lavorare e migliorare, soprattutto voglio essere più decisivo in zona gol. Si è creato un gruppo bellissimo, non era scontato visto che la rosa è stata molto ringiovanita, ma questi ragazzi sembrano qui da anni e non solo da tre mesi”.

“La conferma di Taugourdeau per un’altra stagione è un tassello molto importante nel nostro progetto di crescita. – afferma il direttore sportivo Simone Pesce – E’ un calciatore che sa darti grande equilibrio in campo e nello spogliatoio con una grande vocazione al lavoro e con delle qualità tecniche eccelse che in questa categoria possono decidere una partita come si è visto a Trieste. Avendo molti giovani in rosa, soprattutto a centrocampo, avere una guida come Anthony al fianco è un grande vantaggio”.