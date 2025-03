Ufficiale Lumezzane, scelto il nuovo tecnico: arriva Massimo Paci. Accordo fino a giugno

FC Lumezzane è lieto di annunciare che la guida tecnica della prima squadra maschile è stata affidata a Massimo Paci che già dalla giornata odierna guiderà i rossoblù nella doppia seduta prevista a Castenedolo. L’allenatore si lega alla società con contratto fino al termine della stagione corrente.

Con il tecnico marchigiano vestono il rossoblù il vice allenatore Roberto Guana ed il collaboratore Mauro Balestrini.

MASSIMO PACI, LA BIO - Inizia la carriera da allenatore nel 2016, subentrando alla Civitanovese in Eccellenza Marche e vincendo subito il campionato. Nel 2017-18 guida il Montegiorgio alla promozione in Serie D, ottenendo poi un ottavo posto con un record di 7 vittorie consecutive. Nel 2019 passa al Forlì in Serie D, chiudendo ancora ottavo con la miglior difesa del girone. L'anno successivo approda al Teramo in Serie C, portandolo ai play-off, dove viene eliminato al primo turno dal Palermo. Nel 2021 viene scelto dal Pordenone in Serie B, ma viene esonerato dopo due sconfitte per divergenze con la società. Nel 2022 allena la Pro Vercelli, ma viene esonerato a febbraio 2023. Nel gennaio 2024 assume la guida della Pro Sesto in Serie C, dimettendosi dopo poco più di un mese con la squadra in difficoltà. Da oggi è il nuovo tecnico del Lumezzane.