Maniero: "Il Cittadella è la mia seconda pelle, mi faccio trovare sempre pronto"

Luca Maniero, portiere del Cittadella, intervistato da TMW a margine del "Galà del Calcio Triveneto", ha raccontato quanto sia legato al club, ormai una seconda casa per il portiere:

Sei alla nona stagione nel Cittadella e hai questa squadra nel cuore. Ti senti un leader dello spogliatoio?

"A modo mio e con il mio carattere cerco sempre di portare la mia persona nel gruppo. Apprezzo che venga percepito anche dai compagni e dalla società. Nono anno qui, il Cittadella è la mia seconda pelle. Siamo lì e lotteremo ogni giorno per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".

Quanto senti di dare il tuo apporto e come vivi oggi la concorrenza in porta?

"Sono sempre stato abituato a stare dietro la prima linea e mi sono sempre tolto le mie soddisfazioni. La mia carriera fino ad oggi ha detto questo e non devo che accettarlo e farmi trovare pronto in qualsiasi momento in cui vengo chiamato in causa. Quello del portiere è un ruolo particolare, ci sta che giochi uno e che l'altro stia a guardare, però il mio obiettivo è quello di allenarmi al meglio ogni giorno per farmi trovare pronto e chissà, per giocare più partite possibile, come successo anche l'anno scorso".