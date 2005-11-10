Cittadella, Maniero: "Rivogliamo la B. Brescia prima rivale, occhio a Trento ed Arzignano"

Luca Maniero, portiere del Cittadella di Roberto Musso, è fra i protagonisti del calcio del Triveneto che oggi sono stati premiati (clicca qui per conoscere gli altri) presso la sede dell'AIC, alla XXVI edizione del "Galà del Calcio Triveneto". Il classe '95 ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine dell'evento.

Soddisfatto per questo premio arrivato per una stagione che alla fine non ha portato quello che speravate?

"Sicuramente sì. L'obiettivo iniziale era diverso, la società voleva tornare subito in Serie B. Non è stato facile, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo, verso la fine ci siamo ripresi cercando di concludere nel migliore dei modi. È andata come è andata, ora si pensa alla nuova stagione. Quest'anno siamo partiti con il piglio giusto per riportare questo club dove merita".

Sei alla nona stagione nel Cittadella e hai questa squadra nel cuore. Ti senti un leader dello spogliatoio?

"A modo mio e con il mio carattere cerco sempre di portare la mia persona nel gruppo. Apprezzo che venga percepito anche dai compagni e dalla società. Nono anno qui, il Cittadella è la mia seconda pelle. Siamo lì e lotteremo ogni giorno per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati".

Quanto senti di dare il tuo apporto e come vivi oggi la concorrenza in porta?

"Sono sempre stato abituato a stare dietro la prima linea e mi sono sempre tolto le mie soddisfazioni. La mia carriera fino ad oggi ha detto questo e non devo che accettarlo e farmi trovare pronto in qualsiasi momento in cui vengo chiamato in causa. Quello del portiere è un ruolo particolare, ci sta che giochi uno e che l'altro stia a guardare, però il mio obiettivo è quello di allenarmi al meglio ogni giorno per farmi trovare pronto e chissà, per giocare più partite possibile, come successo anche l'anno scorso".

Hai parlato di riportare il Cittadella dove merita. Il posto del Citta non può essere la Serie C e lo vuoi rivedere al più presto in B?

"Sicuramente, di 9 anni qui ne ho vissuti 7 in B, so cosa voglia dire per l'ambiente e per i tifosi. So il presidente quanto ci tenga a riportare questa società in Serie B. Siamo noi giocatori ad andare in campo, insieme all'allenatore, a doverci pensare ora. Lotteremo ogni giorno, anche se non sarà facile perché ci sono altre squadre pronte a dare tutto per vincere".

Chi temi di più fra le rivali?

"Sicuramente sulla carta il Brescia, ma ci sono sempre le sorprese, come abbiamo visto con l'Arzignano, il Trento che è sempre lì. Noi pensiamo a partita dopo partita, poi a febbraio-marzo vedremo dove saremo e spingeremo fino alla fine. ".