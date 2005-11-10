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Cittadella e Maniero avanti insieme: c'è il rinnovo per l'esperto portiere
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L’esperienza di Luca Maniero con la maglia del Cittadella prosegue. Il portiere, arrivato nel 2018/19 dal Palermo, in questi anni ha svolto il ruolo di dodicesimo – 59 le sue presenze totali fra Serie B e Serie C - facendosi apprezzare soprattutto come uomo spogliatoio e guadagnandosi la stima del club veneto che ha così annunciato il suo rinnovo di contratto con la seguente nota:
"L’A.S. Cittadella comunica il proseguimento del rapporto con Luca Maniero. Il portiere classe 1995, in forza al Cittadella dalla stagione 2018/19, vestirà anche nel prossimo campionato la maglia granata! A Luca, professionista esemplare e uomo spogliatoio, i nostri migliori auguri per il prosieguo di carriera sotto le mura".
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