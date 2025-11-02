Modena, Zanimacchia: "Vittorie così fanno la differenza, col Frosinone ci divertiremo"

Dopo la preziosa vittoria contro la Juve Stabia, l'attaccante del Modena Luca Zanimacchia ha espresso tutta la sua soddisfazione per una prestazione solida e concreta della squadra. “Vincere queste partite sporche è sicuramente un fattore determinante - ha dichiarato-. Oggi è stata più una battaglia rispetto ad altre. Ma fare tre gol e subire poco è veramente importante”.

Una gara intensa, giocata con grinta e spirito di sacrificio, che conferma la crescita del gruppo anche nei momenti più difficili. “Le altre squadre ormai ci osservano con attenzione - ha aggiunto il giocatore - e io e Zampano riusciamo a muoverci meno, ma poi Nieling si inventa un gol del genere e va bene così”.

Zanimacchia guarda già al prossimo impegno contro il Frosinone, una sfida di alto livello che promette spettacolo. “Sarà come le altre, anche se è vero che è una gara di vertice e tutti la vorrebbero giocare. Noi ce la meritiamo al 100% e dovremo divertirci”.

Un messaggio chiaro, quello del giocatore: determinazione, spirito di squadra e consapevolezza nei propri mezzi. “Non era scontata questa vittoria - ha concluso - dopo le sconfitte resta sempre un piccolo strascico, ma abbiamo risposto da grande squadra”.