Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Anche il Modena si avvicina alla sessione invernale con diversi dossier aperti. Le strategie del club emiliano potrebbero passare da una cessione importante, destinata a incidere direttamente sulle scelte in entrata.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, Caso resta uno dei nomi principali in uscita. La Juve Stabia ha già provato a intavolare una trattativa senza successo, ma il Modena continua a valutare eventuali offerte che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.
In caso di addio dell’esterno offensivo, il Modena reinvestirebbe su una punta centrale. I profili seguiti sono quelli di De Luca e Cerri, attaccanti ritenuti adatti a garantire peso e soluzioni offensive diverse nella seconda parte di stagione. Una scelta che conferma come il mercato dei canarini sia strettamente legato alle uscite, più che a operazioni indipendenti.
