Monopoli, Colombo: “A Picerno gara difficile, serve continuità per i playoff"

Il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, ha presentato la sfida di Serie C contro il Picerno, valida per la 34ª giornata del girone C.

Sul fronte della rosa, Colombo ha fatto il punto sugli indisponibili: “Angileri sarà l’unico assente, ha un problema ai tendini e ha bisogno di qualche giorno di recupero. Tutti gli altri saranno a disposizione”.

Il tecnico ha poi sottolineato le insidie della trasferta: “Ci aspetta una partita difficile, sia per le motivazioni degli avversari sia per il nostro storico contro squadre in quella zona di classifica. Spesso abbiamo lasciato punti in queste gare”.

Colombo ha evidenziato anche l’importanza del momento: “Dobbiamo dare continuità alle prestazioni recenti e tornare a fare risultato in trasferta, che ci manca da un po’”.

Infine, l’obiettivo stagionale resta chiaro: “Vogliamo consolidare la zona playoff e migliorare la nostra classifica. Per farlo serve continuità e attenzione in partite come questa”.