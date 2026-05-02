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Monopoli, Piccinini carica l’ambiente: "Vogliamo vincere il derby e andare avanti"

Monopoli, Piccinini carica l’ambiente: "Vogliamo vincere il derby e andare avanti"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 19:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della sfida playoff contro il Casarano, il difensore del Monopoli Stefano Piccinini ha parlato con determinazione ai microfoni di Canale 7, sottolineando l’importanza del match.

“Siamo consapevoli del valore della partita e la affronteremo come abbiamo fatto nelle due gare di campionato”, ha spiegato il centrale biancoverde, evidenziando la continuità di approccio della squadra.

Il peso della posta in palio è chiaro: “Sappiamo che è una gara fondamentale. Ci teniamo tantissimo, sia per il derby che per i playoff, che abbiamo conquistato con merito e sacrificio durante tutta la stagione”.

Infine, il messaggio è diretto e ambizioso: “Abbiamo tante motivazioni ed energia, arriviamo bene a questo appuntamento. Vogliamo fare una grande partita, vincere e passare il turno”.

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