Ufficiale Monopoli, colpo di spessore a centrocampo. Calcagni firma annuale con opzione

Colpo a centrocampo per il Monopoli, che fa sapere di essersi assicurata l'esperto e talentuoso Riccardo Calcagni, che con la società neroverde ha sottoscritto un accordo annuale - con scadenza quindi fissata al 30 giugno 2026 - con opzione per il rinnovo al verificarsi di determinate condizioni. Il giocatore, solo due giorni fa, nell'ultimo giorno di calciomercato, aveva risolto il contratto che lo legava al Novara, club con il quale. in tre stagioni, ha collezionato 95 presenze, 5 reti e 9 assist.

Di seguito, la nota del Monopoli:

"La SS Monopoli 1966 comunica di aver depositato la documentazione per il tesseramento del calciatore Riccardo Calcagni.

Classe 1994 (è nato il 27 giugno a Perugia), attualmente svincolato, Calcagni nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia del Novara. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Novara, in precedenza ha giocato con Pontedera, Lucchese, Viterbese, Matelica, Deruta e Arzignano. In totale ha collezionato 366 presenze in tutte le competizioni della Serie C con 23 reti e 35 assist.

Ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026 e opzione per il rinnovo al verificarsi di determinate condizioni.

Calcagni ha scelto la maglia numero 19.

Benvenuto Riccardo!".