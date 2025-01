Ufficiale Monopoli, il rinforzo per l'attacco arriva dal Perugia: Sylla firma fino al 2026

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Monopoli "comunica di aver definito con l'Associazione Calcistica Perugia Calcio il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Youssouph Cheikh Sylla.

Attaccante classe 1998, nato il 20 febbraio a Mbacké, in Senegal, 196 cm, Sylla ha collezionato in questa stagione (Campionato + Coppa) 11 presenze e 1 gol.

In carriera conta 114 presenze (tra Serie C, Playoff Serie C, Playout Serie C e Coppa Serie C) con 18 gol e 7 assist e ha indossato le maglie di Pordenone (B), Piacenza, Perugia, Alessandria e Vis Pesaro (C), Carpaneto e Gozzano (D).

Sylla ha sottoscritto con il Monopoli un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per un'altra stagione".