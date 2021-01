Navarra: "Livorno guidato da personaggi da circo. Cedo le mie quote a un euro"

vedi letture

L’ex presidente del Livorno, ancora in possesso del 21% delle azioni del club, Rosettano Navarra in un’intervista a Telecentro2 ha annunciato di essere pronto a cedere la propria quota a un prezzo stracciato: “Cedo le mie quote a un euro a chi le vuole. Ormai l’avventura con il Livorno è terminata e per me è da considerare un investimento sbagliato. Dopo la chiamata di Spinelli, che mi aveva assicurato che sarei stato affiancato da una banca, sono accadute molte situazioni che non erano preventivate, ma malgrado questo ho fatto il possibile per salvare il club. - continua Navarra come riporta Livorno24.com - Per ultimo ho proposto a Spinelli di andare avanti insieme fino a giugno, data in cui avrei rilevato il 100% della società, ma non sono stato ascoltato. Oltretutto nella composizione del nuovo Cda sono stato escluso da ogni carica, non vedo il motivo perché dovrei restare in una società guidata da personaggi da Circo che non hanno investito e non impiegheranno un euro nel Livorno”.