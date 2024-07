Ufficiale Novara, per la mediana arriva l'ex Ancona Gianmarco Basso. Accordo fino al 2026

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Gianmarco Basso. Il centrocampista firma un contratto fino al 30/06/2026.

A 17 anni l’esordio in Serie D, categoria in cui cresce e matura come giocatore per qualche anno. Poi le esperienze nei gironi C e B di Serie C, rispettivamente con Vibonese e Ancona, squadra, quella marchigiana, con cui ha disputato le ultime due stagioni.