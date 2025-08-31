Ufficiale
Novara, rinforzo fra i pali: dall'Ascoli arriva Raffaelli in prestito con diritto di riscatto
Cambio di casacca per Matteo Raffaelli. Il giocatore infatti è stato acquistato dal Novara in questa sessione di calciomercato. L'operazione è stata chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto, come annuncia il club marchigiano sul proprio sito ufficiale. Questo il comunicato:
"Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica il trasferimento di Matteo Raffaelli al Novara FC a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Il Club bianconero saluta Matteo augurandogli un positivo prosieguo di stagione".
