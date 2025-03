Ufficiale Novara, tesserato l'italo-belga Aurelio Virisario. Accordo fino al giugno 2026

vedi letture

Serie C

Oggi alle 11:19 Serie C

Novara Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Aurelio Leo Virisario. Il calciatore firma un contratto fino al 30/06/2026.

Giovane attaccante esterno dal doppio passaporto belga e italiano, Aurelio cresce calcisticamente in Belgio, vestendo le maglie del Leopold FC e del KFC Rhodienne-De Hoek, prima di passare all’Anderlecht nel 2019. Veste anche la casacca della Nazionale belga con le categorie under 16 e under 18.

Indosserà la maglia numero 25.