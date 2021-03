Olbia, l'esultanza del numero uno Marino: "Felice per il 3-0 e per il gol di Marigosu"

Dopo la vittoria di oggi per 3-0 contro la Pergolettese, il presidente dell’Olbia Alessandro Marino ha elogiato sui propri social la vittoria dei suoi e il primo gol tra i professionisti del talento Federico Marigosu: “Contento per la bella vittoria di oggi e per il primo gol nei pro di Marigosu. Forza Olbia, non si molla di un centimetro e testa a sabato”, le parole del numero uno dei sardi.