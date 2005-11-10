Ufficiale Ospitaletto, l'attaccante Torri torna a titolo definitivo: si è legato al club fino al 2028

L'Ospitaletto Franciacorta è lieto di annunciare il ritorno di Alessandro Torri. L'attaccante classe 2005 arriva a titolo definitivo dall'Empoli: per lui un biennale fino al 30 giugno 2028.

«Lo scorso anno abbiamo voluto fortemente Alessandro Torri. Non appena si è creata la possibilità di ottenere il suo cartellino in modo definitivo, non ce la siamo fatta ripetere due volte. Pensiamo che sia un attaccante forte con enorme potenzialità e possa rappresentare un crack per la categoria. Quindi siamo contenti che abbia deciso di sposare la nostra causa», ha dichiarato il Direttore Sportivo Paolo Musso.

Nella scorsa stagione il classe 2005 è stato protagonista in 19 incontri (17 in campionato e 2 in Coppa Italia). Una presenza di assoluto affidamento e, nei 609 minuti in cui è stato impiegato, ha anche realizzato una rete pesante nei minuti finali che è valsa il 2-2 casalingo contro l'Inter U23 (lo scorso 16 febbraio). «Sono contentissimo di aver firmato per l'Ospitaletto Franciacorta. Fin da subito la società, il Direttore Sportivo Paolo Musso, il mister Andrea Quaresmini, lo staff tecnico e tutti i compagni mi hanno fatto sentire a casa. Mi sono trovato benissimo. La scorsa stagione ha un significato speciale perché è stata la mia prima tra i professionisti. Ora voglio cercare di migliorare sempre più, sia dal punto di vista fisico aumentando il mio minutaggio in campo sia dal punto di vista tecnico-tattico incrementando il mio apporto in fase di rifinitura e di realizzazione per aiutare la squadra restare in Serie C», ha commentato Alessandro Torri.