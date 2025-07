Ufficiale Ospitaletto, nuovo innesto in attacco: dall'Empoli arriva il giovane Torri

vedi letture

L'Ospitaletto, club neopromosso in Serie C, ha annunciato l'arrivo di un giovane attaccante in vista della prossima stagione. Si tratta di Alessandro Torri, classe 2005, prodotto del vivaio dell'Empoli e con alle spalle una buona stagione di Serie D. Questo il comunicato del club bresciano:

"Benvenuto Alessandro Torri! Attaccante centrale, classe 2005, arriva in prestito dall’Empoli per la sua prima esperienza tra i professionisti.

Nell’ultima stagione con il Villa Valle (Serie D): 10 gol e 2 assist in 37 partite – fiuto del gol e solidità sotto porta. Giovane, determinato e con grande potenziale: pronto a mettersi in gioco in arancioblu".