Padova, Mandorlini: "Gli avversari contro di noi giocano alla morte. Parleremo solo alla fine"

In un passaggio della conferenza stampa alla vigilia dell'importante sfida contro il Ravenna, il tecnico del Padova Andrea Mandorlini ha parlato così del momento della sua squadra: "Le esperienze contano, ne abbiamo fatto tesoro. Secondo me, a parte il Matelica, questa squadra è stata penalizzata da episodi controversi, sono cose marginali. Dobbiamo pensare positivo e pensare alla volata finale, non corriamo da soli, ci sono molte squadre con lo stesso obiettivo. Gli avversari contro di noi giocano alla morte, dico sempre ai ragazzi che 'c’è sempre un Benevento dietro l’angolo'. Siamo davanti, ma ci sono tante squadre che sperano in un nostro passo falso. Ora non si parla, lo si fa solo alla fine".