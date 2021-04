Padova, sirene estere per Trezza. Dallo Stoke al Malaga in tante hanno messo gli occhi sul 2002

vedi letture

Secondo quanto riferito da Tuttoc.com il giovane portiere del Padova Salvatore Trezza, attualmente in forza al Campodarsego in Serie D, sarebbe finito nel mirino di diversi club stranieri pronti a presentare un’offerta per assicurarsi un talento classe 2002 che sta mettendosi in mostra in questa stagione e che la scorsa estate era stato monitorato dal Brescia, che potrebbe comunque tornare sul giocatore fra qualche mese. Le squadre estere interessate a Trezza sono Stoke City, Malaga, Granada, Grasshoppers e Lucerna.