Padova, Sogliano e la mancata B: "L'avremmo meritata, ma i rigori si possono sbagliare"

Prima gli scontri diretti, poi i rigori: e anche quest'anno per il Padova è sfumata la Serie B.

Così, dopo il ko di Alessandria, il Ds biancoscudato Sean Sogliano, che ha parlato a padovasport.tv: "Abbiamo perso un campionato da primi e dopo un mese abbiamo perso la finale ai rigori. Gli errori li facciamo tutti, però.... In finale c'è poca razionalità e poca logica, ci hanno trascinato fin qui e hanno dato tutto quello che avevano. Ronaldo, Chiricò e Saber non hanno dato il massimo? Ci sarà modo di parlare di tutto, ma per noi in questo momento è giusto cucire la ferita, non riesco a ragionare dal punto di vista tecnico. Il nostro popolo meritava la B, succede che però i rigori si possono anche sbagliare.