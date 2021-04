Padova, Sogliano precisa: "Rimostranze contro torti arbitrali, non contro la Triestina"

Recente polemica a distanza tra il Padova e la Triestina, con la formazione veneta che, dopo il ko con gli alabardati, aveva manifestato l'intenzione di presentare in Lega Pro un dossier con tutti i torti subiti per tenere alta l'attenzione in vista del rush finale, e quella friulana che aveva prontamente risposto ricordando gli episodi del match di andata.

Sullo spinoso tema, quest'oggi, è intervenuto il Ds biancoscudato Sean Sogliano. Queste le sue parole, riprese da tuttoc.com: "Il comunicato della Triestina? Nessuno ha scritto contro la società alabardata, a quattro giornate dalla fine chiunque subisca un torto del genere avrebbe reagito. Quello che riguarda il passato della Triestina non ci riguarda. Adesso dobbiamo pensare alla partita col Gubbio, dobbiamo avere la mente più libera possibile. Magari diamo fastidio come squadra o come società, ma dobbiamo pensare solo a entrare in campo con la massima concentrazione. Non mi piace alimentare querelle, ognuno è libero di dire quello che vuole. Mi piace tutelare il Padova come società, qualsiasi dirigente avrebbe reagito. Probabilmente la Triestina ha pensato che le nostre rimostranze fossero contro di loro, ma non è così. Non voglio fare l’educatore di nessuno, la mia preoccupazione è che in un momento così delicato non avrei mai pensato di ricevere un torto così evidente a 4 giornate dalla fine. Non voglio che diventi un alibi, ma non voglio nemmeno far finta di nulla. Questo è un episodio molto grave che ha condizionato il risultato. Di sicuro non possiamo essere contenti, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare al Gubbio in una situazione delicata far squalifiche e infortuni".