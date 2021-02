Palermo, botteghini chiusi e perdite a bilancio. Oggi se ne parla nell'Assemblea dei Soci

Sono due le battaglie che il Palermo sta portando avanti in questo 2021. La prima è sul campo e riguarda la corsa playoff della formazione allenata da Roberto Boscaglia, reduce dalla sconfitta interna di domenica contro il Catanzaro, mentre la seconda è dedicata al fronte societario.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, è stata fissata per la giornata di oggi l'Assemblea dei Soci che servirà per affrontare le perdite previste nella stagione in corso dovute alla mancanza di incasso dal botteghino. Sempre sul tavolo rimane, poi, il problema legato alla sostituzione di Tony Di Piazza, socio italo-americano, che saluterà il club rosanero alla fine dell'attuale stagione sportiva.