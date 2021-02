Palermo corsaro contro la Turris grazie al talentino Lucca. Boscaglia: "I suoi numeri sono chiari"

Vittoria sul campo della Turris per il Palermo di Roberto Boscaglia per 1-2. Decisiva la doppietta del giovane attaccante Lorenzo Lucca che tiene in rosanero in piena zona playoff con secondo successo consecutivo dopo quello al ‘Barbera’ contro il Bisceglie dello scorso weekend. Sul giovane attaccante il tecnico dei siciliani ha dichiarato nel dopopartita (fonte MediaGol.it): “È troppo facile parlare di lui oggi, per due motivi: primo perché il ragazzo deve giocare libero e poi perché dietro lui ci sono anche altri ragazzi importanti che danno sempre il massimo. I numeri e il modo di giocare del ragazzo sono chiari”.