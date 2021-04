Pergolettese, De Paola e l'esonero: "Inaspettato. Vinto su campi difficili: scusate se è poco"

Luciano De Paola, ex tecnico della Pergolettese, è tornato a parlare dell'esonero arrivato due giorni fa dalle colonne di Tuttosport: "Una decisione inaspettata da parte mia soprattutto per quello che ho fatto in questi mesi sul campo ma come sempre chi comanda decide. Non voglio fare nessuna polemica perchè desidero che i ragazzi stiano tranquilli in questo finale di stagione. Dico solo che è stato fatto un ottimo lavoro sia a livello mentale che nei risultati: ho giocato 14 partite ed ho vinto su campi difficili come Carrara, Juventus e Sesto San Giovanni, scusate se è poco".