ufficiale Tritium, arriva De Paola in panchina. Abderazzak Jadid sarà il suo vice

vedi letture

Sembrava potesse tornare in Serie C a Brindisi, dove invece è approdato Giorgio Roselli, ma mister Luciano De Paola riparte ancora dalla Serie D: è infatti il nuovo allenatore della Tritium, penultima forza nel Girone B di Serie B. Come si legge sul comunicato del club, "allenatore di assoluto spessore in categoria ed oltre avendo disputato diversi campionati anche in C. Per lui molti trascorsi in alcune delle “piazze” più importanti della Lombardia (solo per citarne alcune, le ultime tre in ordine cronologico Pergolettese, Lecco e Varese).

Oggi approda sulla nostra panchina e siamo contenti di iniziare questo percorso insieme. Insieme a lui arriva anche Abderazzak Jadid nelle vesti di “secondo”.