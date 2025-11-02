Pergolettese, Parker: "Serve più attenzione, ma la squadra c’è"

Dopo il pareggio per 2-2 tra Pergolettese e Novara, l’attaccante Sean Parker ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei gialloblù, sottolineando le difficoltà e gli aspetti positivi emersi nel match.

“Non è stato semplice riprendere dopo due giornate di stop,” ha esordito Parker, “ma con il passare dei minuti le gambe si sono sciolte e sono riuscito a spingere oltre i miei limiti. Stiamo lavorando duramente, perché tutto passa dal campo e dai dettagli, sia quando commettiamo errori sia quando facciamo le cose nel modo giusto".

L’attaccante ha poi voluto sottolineare l’impatto dei compagni subentrati: “Tomaselli e Ferrandino hanno dato una grande mano, il loro ingresso ha cambiato la partita. È importante che tutti si facciano trovare pronti, perché in una stagione lunga come la nostra ogni contributo è fondamentale".

Parker ha espresso anche parole di apprezzamento per il compagno d’attacco Corti: “Mi trovo molto bene con lui, c’è un ottimo feeling. In campo mi aiuta tanto, tiene impegnato un uomo e mi permette di trovare più spazio. La sintonia tra noi è un valore aggiunto per tutta la squadra".

Infine, un pensiero sulla fase difensiva e sulla necessità di maggiore concentrazione: “Non è un problema di fiducia, ma di attenzione. Ultimamente prendiamo gol a ogni minimo errore: dobbiamo alzare il livello e restare concentrati per novanta minuti. Solo così arriveranno i risultati che meritiamo".