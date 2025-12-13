Vicenza, Gallo: "Vietato pensare che domani sarà semplice. Recuperiamo due giocatori"

Già sicuro del titolo di 'Campione d'Inverno' del Girone A, il Vicenza di Fabio Gallo punta a chiudere al meglio il girone d'andata portando a casa altri punti importanti per la volata verso la Serie B. Pergolettese e Triestina sono le ultime due avversarie prima del giro di boa e della pausa invernale.

Alla vigilia della sfida contro la Pergo il tecnico del Lanerossi ha preso la parola in conferenza stampa: “Mi aspetto una partita altrettanto buona come quella di Novara - si legge su TrivenetoGoal -, dove però ci sono stati dieci minuti che ci sono costati il pareggio. Le espulsioni? Non abbiamo analizzato più di tanto, Pippo avrebbe dovuto essere un attimo più attento, ha cercato di evitare il contatto ma non è riuscito, comunque non ne farei un caso. La squadra come sta? Sandon e Benassai recuperano, si è invece fermato Vitale. A sinistra? Tribuzzi e Caferri hanno fatto entrambe le fasce, c’è anche Sandon, è un quasi dubbio che mi porto fino a domani: se voglio essere prudente userò Sandon, altrimenti avremo altre ipotesi. Che insidie ci possono essere? Il fatto che si possa pensare che sia una partita semplice e invece non lo è. Ci aspettiamo una partita difficile da sbloccare.

Il discorso sull’atteggiamento? Quando ho parlato di presunzione intendo che si ha in mano la partita e non si controlla la palla come si dovrebbe. Hanno fatto errori un ragazzo di vent’anni e uno di trenta, uno nel primo tempo e uno nel secondo. Non esiste un momento in cui un pallone non sia importante. L’attacco? Alessio in questo momento sta giocando mezzala, gli altri stanno facendo bene e valuto quello che mi fanno vedere in settimana. Vitale? Lo rivedremo il prossimo anno".