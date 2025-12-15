TMW
Pergolettese, la nuova proprietà sta valutando l'organigramma: Bolis in bilico?
Sono ore particolari quelle che si stanno vivendo in casa della Pergolettese, formazione attualmente al 18° posto del Girone A di Serie C.
Secondo quanto appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com la nuova proprietà del club, arrivata la scorsa estate, dopo un periodo di ambientamento avrebbe iniziato a fare una serie di valutazioni su tutti gli elementi presenti nell'organigramma societario.
Fra questi anche sul direttore sportivo Gabriele Bolis che risulta essere, almeno per il momento, in bilico.
Tali valutazioni, però, da quanto si apprende da fonti prossime alla società non sarebbero in alcun modo legate al rendimento della compagine nel campionato di Serie C.
