Virtus Verona, Fresco: “Servono punti, ma senza fretta, nessuna gara è decisiva”

Luigi Fresco, tecnico della Virtus Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match di campionato contro la Pergolettese in programma lunedì:

Quanto mancano i tre punti?

“Un po’ mancano, dai… però non bisogna avere fretta. L’importante è muovere la classifica, fare punti. Domenica ci siamo andati vicini, è mancato pochissimo. Speriamo che questa possa essere l’occasione".

La rosa è finalmente quasi al completo?

“Sì, ormai li abbiamo quasi tutti. Anche Caia si allena con noi: sarà pronto tra fine dicembre e inizio gennaio. Per il resto ci siamo".

C’è il rischio di voler vincere “per forza” e perdere equilibrio?

“Tutte le gare sono importanti, ma al momento nessuna è decisiva. Dobbiamo affrontarle una alla volta, cercando sempre di portare a casa punti per arrivare ai 40–42 che servono per salvarci".

Qual è l’insidia principale della Pergolettese?

“È una squadra compatta, gioca bene, è da tanti anni in categoria. Sono sempre partite molto equilibrate".

È uno dei momenti più difficili degli ultimi anni?

“È uno dei momenti difficili, ma ne abbiamo avuti altri. Domenica sarebbe bastato qualche minuto in più o un episodio diverso. Qualche ingenuità l’abbiamo avuta, ma la prestazione non è mancata".

Le difficoltà in casa hanno una spiegazione tecnica?

“In casa abbiamo affrontato squadre molto forti: Vicenza, Brescia, Triestina, Cittadella, Lecco… anche questo incide".

Nel mercato di gennaio interverrete in difesa?

“Sì, l’idea è prendere un difensore. Ferrarin? Si parla.. ma noi eravamo interessati soprattutto a Bellodi, che però era irraggiungibile ed è andato a Pescara. Cerchiamo un giocatore che possa fare braccetto o centrale".

Virtus giovane, è una scelta o una necessità?

“È la nostra mission, prendere giocatori bravi da categorie inferiori, valorizzarli e rilanciare chi ha avuto qualche giornata storta. È il nostro modo di lavorare".

Che caratteristiche apprezzi di più in Fiorin?

“Ha quantità, dinamismo, buon piede, si inserisce e vede la porta. A livello umano è un bravo ragazzo, di compagnia. Ha anche una bella progressione: oggi la “gamba” è fondamentale".