Ufficiale Perugia, esercitato il riscatto per Iannoni: arriva a titolo definitivo dalla Salernitana

ieri alle 20:19 Serie C

AC Perugia Calcio comunica che in data odierna ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dalla U.S. Salernitana delle prestazioni del calciatore Edoardo Iannoni.

Il classe 2001 nella stagione appena conclusa ha messo a referto 38 presenze e 4 gol. Nel complesso con la maglia del Grifo, invece, i gettoni sono 67. In precedenza ha vestito anche le maglie della stessa Salernitana, della Juve Stabia e dell'Ancona.