Perugia in Serie B, Caserta: "Decisiva la scoppola di Mantova. Futuro? Mi godo il momento"

Dopo la retrocessione dello scorso anno sulla panchina della Juve Stabia Fabio Caserta scelte Perugia, altra società scesa in Serie C, per rilanciarsi. Oggi, con la certezza del ritorno in B del Grifo il tecnico ha rilasciato una lunga intervista alle colonne del Corriere dello Sport: “Siamo partiti con tante difficoltà, la più rilevante è stata la retrocessione che ha lasciato scorie pesanti nei ragazzi. La scoppola di Mantova è stata salutare. Abbiamo preso atto, tutti, della categoria in cui ci trovavamo, capendo che dovevamo voltare pagina. E un passo alla volta, siamo arrivati in alto”.

Caserta ha poi parlato del futuro: “Rinnovo automatico in caso di promozione? Più che le firme sui fogli di carta per me contano la stima e la soddisfazione per il lavoro portato a compimento. L’aspetto più importante è l’aver riportato il Perugia in Serie B, non il mio ingaggio. E, in questo momento, penso solo a godermi la soddisfazione di uno splendido risultato conseguito dopo dieci mesi di sofferenza”.