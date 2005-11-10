Ufficiale Pescara, finalmente l'annuncio di Buscé: ha firmato un annuale con opzione

"Arrivo in una piazza importante. Credo nella forza del gruppo", le sue prime parole da tecnico degli abruzzesi

Il Pescara ha ufficializzato l'arrivo di Antonio Buscé, ex Cosenza, sulla panchina in vista della prossima stagione. Di seguito la nota del club abruzzese: "Delfino Pescara 1936 è lieto di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Antonio Buscè.

Il tecnico ha sottoscritto un accordo contrattuale su base annuale, valido fino al 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo automatico per la stagione successiva. Nato a Gragnano nel 1975, Mister Buscè vanta un importante percorso sia da calciatore professionista sia da allenatore. Dopo aver conquistato lo Scudetto Primavera nel 2021 alla guida dell’Empoli (l’anno precedente anche quello Allievi), ha maturato significative esperienze nel calcio professionistico sulle panchine di Vibonese, Rimini (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C) e, nell’ultima stagione, alla guida del Cosenza".

Le parole del neo tecnico

“Arrivo in una piazza con una storia importante – ha detto mister Buscè – ed è una grande soddisfazione poter far parte di un club che vive di grande passione. Il bagaglio di esperienze costruito da calciatore prima e da allenatore poi, e soprattutto l’attitudine al lavoro sono i valori principali che metto a disposizione della squadra. Ho lavorato con i giovani vincendo titoli nazionali, per poi passare ai “grandi” ai quali ho trasmesso la stessa dedizione”.

Forza del gruppo ed esaltazione dei singoli come mantra: “Credo nella forza del gruppo. Il gruppo è sacro e va rispettato: come in tutti gli ambienti ognuno ha un proprio ruolo, ciascuno con le proprie capacità e abilità. Quando si costruisce un palazzo insieme con fondamenta solide può arrivare anche una grande scossa, ma nulla ci può abbattere”.

Il club esprime il proprio più caloroso benvenuto a Mister Buscè e a tutto il suo staff, augurando loro un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni nella corsa verso gli obiettivi prefissati dalla società.

Questo lo staff:

Responsabile Prima Squadra: Antonio BuscèAllenatore in seconda: Francesco NutiCollaboratore: Daniele ZiniPreparatore atletico: Diego GemignaniAllenatore dei portieri: Giovanni Di Fiore