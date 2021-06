Pescara, Sebastiani e la retrocessione: "Si può sbagliare ma in 12 anni nessuno meglio di noi"

A margine della vittoria della Primavera del Pescara in Supercoppa, il presidente Daniele Sebastiani, come riportato da tuttopescaracalcio.com, è tornato a rispondere alle polemiche nate nei suoi confronti dopo la retrocessione in Serie C arrivata al termine dell’ultima stagione: "Qui sembra che non si sia fatto nulla in questi anni, ma la Primavera che vince campionato e Supercoppa fa parte del nostro lavoro. Ragazzi che rappresentano il patrimonio del club. Dopo i successi della Primavera, rinnovo assicurato per Geria: Certo, sarà ancora con noi. E' stato una bellissima scoperta, ringrazio Oddo che me lo ha fatto conoscere qualche anno fa. Il futuro? Io sono sempre ottimista, si può sbagliare, certo, ma in dodici anni non credo che qualcuno abbia fatto meglio di noi alla guida del Pescara".