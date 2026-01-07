Frosinone, Selvini è già arrivato a Forlì: domani firmerà il contratto coi romagnoli

Il Forlì rinforza il proprio reparto offensivo con l'arrivo di Alessandro Selvini, classe 2004 che ha saltato tutta la prima parte di stagione a causa di un infortunio. Il giocatore, come riferisce l'edizione on line del Corriere Romagna è sbarcato in queste ore in città e domani farà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al club biancorosso che lo ha prelevato in prestito dal Frosinone.

Selvini, che da un mese e mezzo si allena a pieno regime con la squadra allenata da Massimiliano Alvini, è un attaccante duttile che può giocare sia come punta esterna sia come riferimento centrale e conosce già la categoria avendo vestito in passato le maglie di Rimini e Lucchese. Per lui in Serie C sono 7 le reti in 42 presenze. Il calciatore andrà dunque a completare un reparto che al momento conta sulla presenza degli esterni Nicola Farinelli e Davide Macrì e degli attaccanti centrali Elia Petrelli e Valentino Coveri, oltre che del trequartista Alessandro Giovannini permettendo al tecnico Alessandro Miramari di avere una soluzione in più nel suo tridente.