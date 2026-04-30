Forlì, la nota del club biancorosso a seguito della squalifica di Selvini
A seguito della squalifica comminata dalla Procura della FIGC nei confronti di Alessandro Selvini per il coinvolgimento nell'ennesimo capitolo del calcioscommesse, il Forlì, società per la quale è attualmente tesserato il calciatore, ha diramato il seguente comunicato:
"Il Forlì FC, in riferimento a quanto emerso dal provvedimento della Procura Federale relativo al calciatore Alessandro Selvini per fatti antecedenti al suo approdo in biancorosso e risalenti a precedenti esperienze professionali, prende atto della decisione degli organi competenti. La Società a partire dal suo Presidente Gianfranco Cappelli intende ribadire con fermezza la propria totale estraneità rispetto ai fatti contestati, nonché la propria assoluta distanza da qualsiasi comportamento contrario ai principi di correttezza, lealtà sportiva e rispetto delle normative federali che da sempre ispirano l’operato del Club".
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