Frosinone, Alessandro Selvini passa in prestito al Forlì fino al termine della stagione
Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il Forlì Football Club per la cessione del calciatore Alessandro Selvini. L’attaccante, classe 2004, si trasferirà a titolo temporaneo.
Di seguito il quadro delle operazioni già ufficializzate dal Forlì in questa sessione di mercato:
Forlì
Acquisti: Luigi Palomba (prestito, Virtus Entella), Alessandro Selvini (prestito, Frosinone)
Cessioni: Francesco Manuzzi (prestito, Piacenza), Stefano Pellizzari (risoluzione), Simone Saporetti (risoluzione)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
