Play off Serie C, Avellino avanti al 45° sul Palermo. Irpini virtualmente al prossimo turno

Gara molto vivace nel primo tempo fra Avellino e Palermo nell’ultima gara del primo turno della fase nazionale dei play off di Serie C. I padroni di casa dopo 7 minuti reclamano infatti un rigore con l’arbitro che però fa segno di continuare, al decimo è però il Palermo a rendersi pericoloso con Kanoutè che impegna forte. Poi sale in cattedra l’Avellino che spaventa Pelagotti in due occasioni dopo il 25°: prima il portiere rosanero compie un miracolo su un tiro di Aloi diretto all’incrocio e poi Laezza manda alto di testa da buona posizione. Al 34° arriva il gol tanto atteso con D’Angelo che deve solo spingere in porta un pallone servitogli da Maniero al termine di un’azione personale. Un gol che vale il virtuale passaggio del turno per gli irpini.

Avellino-Palermo [and 0-1] 1-0 (34° D’Angelo)

Sudtirol-Pro Vercelli [and 1-2] 2-1 (9° Odogwu, 30° Casiraghi; 79° rig. Costantino)

Bari-FeralpiSalò [and 0-1] 0-0

Renate-Matelica [and 1-1] 1-1 (35° Kabashi; 58° Volpicelli)

Modena-AlbinoLeffe [and 1-0] 0-2 (89° Tomaselli, 97° rig. Manconi)

in neretto le squadre qualificate