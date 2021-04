Pres. Lega Pro contro i furbetti nel calcio: "Cambiano regole per acquisizioni societarie"

Lunga intervista a Francesco Ghirelli quella apparsa sull’edizione odierna di Tuttosport, dove il presidente della Lega Pro ha toccato tanti temi, a cominciare dalle novità emerse nel Consiglio Federale di ieri: “Due novità che hanno una certa rilevanza. Una sulle tempistiche dell’introduzione dell’erba artificiale. Il Consiglio ha approvato la definizione della competenza unica da parte della Figc di tutte le procedure di progettazione e omologazione dei campi, una battaglia portata avanti dalla Lega Pro dopo le criticità delle passate stagioni. Poi abbiamo approvato rilevanti modifiche sul regolamento delle acquisizioni societarie, inserendo le prescrizioni nelle Noif e nel codice di giustizia sportiva. Ora è previsto un sistema sanzionatorio graduale e articolato in due fasi: in caso di inosservanza delle prescrizioni, penalizzazione di almeno 2 punti. Se la condanna passa in giudicato, ci sono 30 giorni di tempo per dismettere la partecipazione societaria che ha dato luogo alla condanna. Se non s’interviene con la dismissione, scatta l’esclusione dal campionato. Inoltre abbiamo proposto di intervenire sulle sanzioni in caso di mancato pagamento degli stipendi. Al prossimo Consiglio, verrà portata la proposta di sanzioni come esclusione da playoff e playout o mancata assegnazione di vittoria in campionato per chi non avrà pagato 2 bimestri”.