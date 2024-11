Ufficiale L'ex presidente di Lega Pro Ghirelli lascia anche la Presidenza Onoraria a L'Aquila

Dopo la vittoria nella gara contro il Roma City valida per i Sedicesimi di Finale di Coppa Italia Serie D, che proietta dritto al turno successivo della competizione, L'Aquila annuncia che Francesco Ghirelli ha deciso di lasciare la Presidenza Onoraria del club abruzzese.

"Tale scelta è stata comunicata alla società e in piena sintonia con la stessa si è proceduto in tale direzione - si legge nella nota ufficiale -. Francesco Ghirelli ha portato al club competenze e una visione strategica che hanno contribuito a rafforzare l’identità e il progetto sportivo e sociale dell’Aquila 1927.

L’Aquila 1927 ringrazia Francesco Ghirelli per il prezioso contributo offerto e gli augura i migliori successi per il futuro.

La società conferma l’impegno a portare avanti il progetto di crescita del club, continuando a lavorare per costruire una realtà solida, innovativa e in grado di rappresentare con orgoglio la città e i suoi valori".

Fanno quindi seguito le parole dell'ex presidente della Lega Pro: "Per me l’esperienza è stata molto positiva. Ringrazio e rivolgo un saluto calorosissimo ai tifosi, alla città e il mio cuore rimarrà legato ai colori rossoblù. Ora ho necessità del mio tempo e per questo ho compiuto un passo indietro".