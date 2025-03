Ufficiale Pro Patria, annunciato il nome del nuovo tecnico: sarà Massimiliano Caniato

Dopo oltre un mese dall'addio di Riccardo Colombo, che si era dimesso a fine gennaio dopo la quinta sconfitta consecutiva che aveva fatto precipitare la squadra al penultimo posto nel Girone A di Serie C, la Pro Patria ha annunciato il nome del successore che prenderà il posto di quel Massimo Sala che in questo mese ha guidato ad interim la squadra. Si tratta di Massimiliano Caniato come si legge nella nota dei lombardi:

"Aurora Pro Patria 1919 comunica di aver affidato in data odierna la responsabilità tecnica della Prima Squadra a Mister Massimiliano Caniato, ex giocatore biancoblu oltre che di Inter, Torino, Monza, Udinese. Caniato sarà affiancato da Mister Massimo Sala. Confermato il resto dello staff tecnico. A mister Caniato, da parte di tutto il Club, un caloroso benvenuto e l’augurio di buon lavoro".

“Sono tanti gli aspetti che mi hanno convinto ad accettare questa chiamata a partire da quello emozionale legato al fatto che in passato abbia giocato per la Pro Patria. Poi il legame con Massimo Sala, ci conosciamo da quando avevamo 9-10 anni e da allora siamo rimasti amici. - spiega il neo tecnico in conferenza stampa - “Voglio sottolineare anche il rapporto con il direttore Sandro Turotti che in un momento di difficoltà della mia carriera si è messo a disposizione, mi ha trovato una soluzione non semplice risolvendomi un problema e permettendomi di tornare a lavorare“.