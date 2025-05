Fiorentina, Richardson non molla: "Perché non dovremmo credere all'Europa?"

Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club viola al termine della partita vinta 3-2 dai suoi contro il Bologna.

Ha detto, a seguito del primo gol realizzato in campionato con la maglia dei toscani: "Una bella partita, abbiamo fatto di tutto per vincere. Ora speriamo di farlo anche nella prossima partita. Ci crederemo fino alla fine per un posto in Europa, alla fine… Perché no?".

Concetti che lo stesso Richardson ha fatto passare anche nella conferenza stampa post-partita: "Abbiamo tutte le possibilità di raggiungere l’Europa, guardando quello che abbiamo fatto. Primo gol in Serie A? Mi trovo con tutto il gruppo, sono molto contento per il gol ma soprattutto per la vittoria".