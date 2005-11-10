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Pro Vercelli, Bonera dopo il 5-0 del Lecco: “Testa bassa e pedalare”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 13:19Serie C
17.10.2026 13:19Serie C
Fonti preferite
La Pro Vercelli cade 5-0 contro il Lecco: Bonera si prende le responsabilità, spiega il 3-5-2 e conferma la rosa fino a dicembre in vista dell’Ospitaletto
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo il pesante ko casalingo contro il Lecco, Daniele Bonera ha scelto di metterci la faccia. Il tecnico della Pro Vercelli ha commentato in conferenza stampa lo 0-5 maturato al “Silvio Piola” nella decima giornata di Serie C (girone A).

La contestazione e le responsabilità

Al termine della gara i tifosi hanno contestato la gestione tecnica della società. Bonera ha sottolineato che la protesta è stata composta, “tutto in maniera civile”, e ha ricordato che il direttore si è presentato davanti ai tifosi in rappresentanza del club. Quanto a sé, ha detto: “mi prendo le responsabilità che mi competono”. Ha poi aggiunto che le altre responsabilità “competono a tutti quanti”.

L’analisi del match

L’allenatore ha ammesso una serata storta sotto molti aspetti: “Stasera siamo mancati in tante cose”. Il primo tempo, ha spiegato, lasciava ancora margini per riaprire la gara, ma dopo i due gol la partita si è complicata e nei primi minuti della ripresa la rimonta è sfumata. Sul piano tattico ha difeso il 3-5-2, “una scelta dovuta per dare una certa solidità”, e ha riconosciuto che “Stasera arrivavamo tardi”. Sull’avversario ha detto che “la classifica del Lecco è un po’ bugiarda” e che la squadra lo ha dimostrato.

Bonera ha poi indicato cosa lo ha colpito di più: “quello che fa più male è la modalità su cui sono arrivati i gol”. Ha parlato di “una percezione di distanze tra reparti durante la partita” e ha chiuso con un giudizio netto: “Le prestazioni non sono state all’altezza della richiesta”. Ha però chiesto equilibrio, perché a suo avviso la serata è stata “enfatizzata tutto in maniera negativa”.

Rosa e prossimo impegno

Sul tema della lunghezza della rosa il tecnico ha escluso novità a breve: “La scelta è quella di continuare con questa rosa fino a Dicembre”. Per la Pro Vercelli ora si guarda alla sfida con l’Ospitaletto, da preparare con il messaggio lanciato da Bonera: “dovremmo fare mea culpa, parlare poco e lavorare molto”. E poi: “Testa bassa e pedalare”.

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