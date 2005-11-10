Pro Vercelli, Bonera dopo il 5-0 del Lecco: “Testa bassa e pedalare”

Dopo il pesante ko casalingo contro il Lecco, Daniele Bonera ha scelto di metterci la faccia. Il tecnico della Pro Vercelli ha commentato in conferenza stampa lo 0-5 maturato al “Silvio Piola” nella decima giornata di Serie C (girone A).

La contestazione e le responsabilità

Al termine della gara i tifosi hanno contestato la gestione tecnica della società. Bonera ha sottolineato che la protesta è stata composta, “tutto in maniera civile”, e ha ricordato che il direttore si è presentato davanti ai tifosi in rappresentanza del club. Quanto a sé, ha detto: “mi prendo le responsabilità che mi competono”. Ha poi aggiunto che le altre responsabilità “competono a tutti quanti”.

L’analisi del match

L’allenatore ha ammesso una serata storta sotto molti aspetti: “Stasera siamo mancati in tante cose”. Il primo tempo, ha spiegato, lasciava ancora margini per riaprire la gara, ma dopo i due gol la partita si è complicata e nei primi minuti della ripresa la rimonta è sfumata. Sul piano tattico ha difeso il 3-5-2, “una scelta dovuta per dare una certa solidità”, e ha riconosciuto che “Stasera arrivavamo tardi”. Sull’avversario ha detto che “la classifica del Lecco è un po’ bugiarda” e che la squadra lo ha dimostrato.

Bonera ha poi indicato cosa lo ha colpito di più: “quello che fa più male è la modalità su cui sono arrivati i gol”. Ha parlato di “una percezione di distanze tra reparti durante la partita” e ha chiuso con un giudizio netto: “Le prestazioni non sono state all’altezza della richiesta”. Ha però chiesto equilibrio, perché a suo avviso la serata è stata “enfatizzata tutto in maniera negativa”.

Rosa e prossimo impegno

Sul tema della lunghezza della rosa il tecnico ha escluso novità a breve: “La scelta è quella di continuare con questa rosa fino a Dicembre”. Per la Pro Vercelli ora si guarda alla sfida con l’Ospitaletto, da preparare con il messaggio lanciato da Bonera: “dovremmo fare mea culpa, parlare poco e lavorare molto”. E poi: “Testa bassa e pedalare”.