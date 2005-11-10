Ravenna, Braida: "Con lo Spezia importante non perdere. Il campionato è molto lungo"

Il vice presidente onorario del Ravenna Ariedo Braida frena in vista della sfida fra i giallorossi e lo Spezia capolista in programma nel prossimo turno che in molti indicano già come scontro diretto per la promozione nonostante il campionato sia praticamente all’inizio.

Sul big match contro lo Spezia

“Il campionato è ancora lunghissimo e tutto può sempre succedere. Per questo motivo non sono d’accordo sul fatto che il Ravenna sia assolutamente costretto a battere lo Spezia e piuttosto sostengo che una sconfitta vada evitata – prosegue Braida - perché, anche se il passato insegna che in C i ribaltoni sono all’ordine del giorno, otto punti sarebbero comunque impegnativi da rimontare. Detto questo, mi aspetto un Ravenna concentrato e determinato, dal primo all’ultimo minuto”.

Sulla sconfitta contro la Pianese

Braida poi fa un passo indietro e torna sulla sconfitta contro la Pianese della scorsa domenica: “È chiaramente arrivata per un po’ di sottovalutazione dell’avversario ma soprattutto per tantissimi errori singoli che troppi giocatori hanno commesso. Un modulo che aveva sempre dato buoni frutti e le scelte del tecnico non c’entrano proprio niente. - prosegue il dirigente al Corriereromagna.it - Si è trattato della classica giornata storta che può sempre capitare nell’arco di un campionato, però anche per questo motivo io mi appello sempre alla concentrazione massima in ogni frangente, senza considerare la classifica dell’avversario”.