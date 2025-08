Ufficiale Ravenna, Tenkorang firma un biennale. E in prestito dalla Cremonese arriva Scaringi

Doppio innesto in casa del Ravenna, che si prepara al campionato di Serie C e si assicura il centrocampista classe 2000 Joshua Tenkorang e anche il classe 2003 Mattia Scaringi, che arriva però in prestito dalla Cremonese, dopo una prima stagione in Serie C passata tra le fila della Giana Erminio.

Questo il primo comunicato di giornata: "𝗝𝗼𝘀𝗵𝘂𝗮 𝗧𝗲𝗻𝗸𝗼𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗲' 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼!

Centrocampista classe 2000, completo e dinamico, firma un biennale con il Ravenna FC e porta al centrocampo giallorosso un mix di forza e tecnica. Joshua ha maturato esperienza tra Serie B e Serie C con Campobasso, Virtus Entella e Lumezzane, ed ora è pronto a mettere il suo motore instancabile, la visione di gioco e l’attitudine agli inserimenti al servizio della squadra di mister Marchionni.

Benvenuto Joshua!".

Fa poi seguito il secondo: "𝗠𝗮𝘁𝘁𝗶𝗮 𝗦𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗴𝗶 𝗲' 𝘂𝗻 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗴𝗶𝗮𝗹𝗹𝗼𝗿𝗼𝘀𝘀𝗼!

Difensore centrale mancino, classe 2003, arriva in prestito dalla Cremonese per rafforzare la retroguardia giallorossa in vista della stagione 2025/26. Dopo l’ottimo campionato con la Giana Erminio in Serie C (31 presenze da titolare) porta con sé solidità, personalità e qualità nell’impostazione dal basso. Un profilo giovane ma già rodato, pronto a mettersi a disposizione di mister Marchionni e a crescere ancora con la nostra maglia addosso.

Benvenuto Mattia!".