Ufficiale Recanatese, scelto il post Pagliari. Il nuovo allenatore è Filippi

vedi letture

Quello che avevamo anticipato questa mattina, trova ora conferma: Giacomo Filippi è il nuovo allenatore della Recanatese.

Come annunciato dal club, per Filippi "una lunga carriera da giocatore, poi, in panchina, vice di Roberto Boscaglia a Brescia, Novara, con la Virtus Entella e infine con il Palermo, dove gli viene affidata la squadra dopo l’esonero di Boscaglia. Confermato nella stagione successiva prima di guidare la Viterbese nel girone C di Serie C.

Benvenuto a Recanati!".