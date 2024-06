Ufficiale La Recanatese riparte da Filippi. Sarà lui il tecnico anche nel campionato di Serie D

Dopo la retrocessione in Serie D a seguito dei playout, per la Recanatese si sono chiuse le possibilità di ritorno in Serie C mediante riammissione, perché la domanda d'iscrizione incompleta presentata dall'Ancona ha dato il via libera ai ripescaggi, che vedevano primo in graduatoria il neonato Milan U23; il Dt della formazione giallorossa, Josè Cianni, non le aveva neppure mandate a dire, "Qualsiasi dirigente sa che una domanda incompleta sarà bocciata, presentarla in questo modo significa solo essere degli indegni [...] Noi siamo retrocessi sul campo, mentre l'Ancona ha avuto una rosa e uno staff che non poteva permettersi economicamente", le sue parole.

Ma è ora il momento di guardare al futuro, e iniziare a programmare la stagione in Serie D, per tentare l'immediata risalita. Il primo step è stato quello legato alla panchina, dove è stato confermato mister Giacomo Filippi.

Di seguito la nota del club:

"Si riparte! La delusione per quello che è avvenuto e la mancata riammissione in serie C sono da stimolo per tornare a portare in alto i colori giallo rossi. Il primo tassello per la serie D è mister Giacomo Filippi. Ha sfiorato il miracolo, in poco tempo si è meritato stima e fiducia da parte di tutti per la sua professionalità. Ha accettato di ripartire insieme a noi insieme al collaboratore Fabio Levacovich. Confermati! Avanti insieme mister Filippi!!!".