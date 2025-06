Roma, ottimismo per la chiusura entro mezzanotte di Abraham-Besiktas: il punto

Ore decisive per il futuro di Tammy Abraham. La Roma e il Besiktas sono in contatto continuo per definire il trasferimento dell'attaccante inglese, con l'obiettivo di chiudere l'operazione entro la mezzanotte di oggi. Il tempo stringe, soprattutto per le esigenze della Roma legate al Fair Play Finanziario, che impongono di finalizzare determinate plusvalenze entro la chiusura dell'esercizio.

20 milioni nelle casse della Roma, proprio quello che ci vuole per il Financial Fair Play

L'operazione per portare Abraham al Besiktas si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che, sebbene inferiore alle valutazioni passate, rappresenterebbe un'importante boccata d'ossigeno per le casse giallorosse. La volontà del Besiktas, fortemente interessato ad Abraham, e la necessità della Roma di monetizzare per rientrare nei parametri economici, stanno spingendo le parti a un'accelerazione finale.

L'attaccante si è convinto ad accettare la corte dei turchi

Nonostante l'iniziale titubanza del giocatore a trasferirsi in Turchia, la situazione potrebbe essersi evoluta a fronte delle garanzie economiche e del progetto sportivo offerto dal club di Istanbul. Le prossime ore saranno cruciali per capire se l'accordo verrà raggiunto e se Abraham saluterà definitivamente la Capitale, ma soprattutto per comprendere se lo farà nei paletti disposti dal club per accontentare la UEFA sul FFP.