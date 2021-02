Rossini out, e il Carpi si affida a Pozzi: che contro il Sudtirol ha fatto la voce grossa

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:34 Serie C

Una stagione di sbalzi per il Carpi, che tra le tante situazioni che ha dovuto fronteggiare ha avuto anche l'infortunio del portiere Andrea Rossini: nella gara contro l'Arezzo, l'estremo difensore ha patito un infortunio alla spalla che, nonostante non abbia fratture, lo terrà fuori un mese. Tempi certi ancora da definire, ma la prospettiva non sembra essere più buona.

Ed ecco quindi che alla vigilia della gara contro il Sudtirol si era aperto il ballottaggio tra Alessio Pozzi e Matteo Rossi, che hanno già giocato entrambi una partita quando Rossini fu squalificato (Pozzi con la Triestina e Rossi con la Virtus Verona): la scelta è ricaduta sul classe 2000 Pozzi. Che rispetto al collega vantava qualche panchina in più.

E ha dato buone conferme nell'arco dei 90', poiché, quando si era poco dopo il via della ripresa, il giovane guardapali contava già tre interventi prodigiosi su Fischnaller, Magnaghi e Vinetot. Altoatesini fermati, e gara chiusa sullo 0-0, pari prezioso per gli emiliani.

Che ora sanno di poter contare anche su una freccia i più nell'arco, quella chiamata appunto Pozzi, alla sua prima stagione tra i pro. Le premesse sono buone, starà ora a lui confermarle.